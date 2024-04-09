Rize'de yaş çay bahçesinde cansız beden bulundu

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaş çay bahçesinde erkek cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Büyükköy beldesi Demirciler Mahallesi'nde yaş çay bahçelerinde gübreleme yapan Halil İbrahim Kazanbaş, vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedine rastladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, cesedin yanında tüfek, ayrıca yakın bir alanda tabanca, çanta içerisinde kıyafet ile bir miktar para buldu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.