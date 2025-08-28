Rize'de yiyecek arayan ayı ve yavruları kamerada

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE'nin İkizdere ilçesinde evin önünde yiyecek arayan ayı ile 2 yavrusu kameraya yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Ayvalık köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Yusuf Ekşioğlu'nun evinin bahçesine gece saatlerinde ayı ile 2 yavrusu geldi. Bahçede bir süre dolaşıp yiyecek arayan ayıların sesini duyan Ekşioğlu, camdan dışarı baktı. Ayıları fark eden Ekşioğlu, "Ne arıyorsun burada?" diyerek seslendi. Ev sahibinin sesi ile ayılar bölgeden uzaklaşırken, o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

FOTOĞRAFLI