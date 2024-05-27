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Rize'de yolun alt kesimine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 27.05.2024 13:53
  • Giriş: 27.05.2024 13:53
  • Güncelleme: 27.05.2024 13:53
Kaynak: AA
Rize'de yolun alt kesimine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi Lale Sokak mevkisinde, gece geç saatlerde, Bilal Topçu yönetimindeki 53 AAJ 444 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kesimine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Coşkun Sarıhan, Elifnur Kızılpınar ve Fatma Nisa Gelircan yaralandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bilal Topçu'nun hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

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