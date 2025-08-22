Rize'de yük asansörü ile duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Rize'de Engindere Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan H.G, yük asansörü ile duvar arasına sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan işçinin cesedi, Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.