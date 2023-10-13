Rize'de yüksekten düşen genç yaşam mücadelesini kaybetti
Kaynak: AA
Rize'de yüksekten düşerek ağır yaralanan genç kız, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Kendirli Beldesi Sırt Mahallesi'nde eski ile yeni evleri arasına yerleştirilen tahtadan geçmek isteyen Melek Engiloğlu (21) dengesini kaybederek düştü.
Engiloğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yoğun bakımda 5 gündür tedavi gören Engiloğlu, kurtarılamadı.
Genç kızın cenazesi, Kendirli Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
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