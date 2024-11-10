Rize'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi de yaralandı.
Kaynak: AA
Rize'nin Ardeşen ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.
Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun 3. kilometresinde Kenan Yeniçırak'ın kullandığı 55 H 2300 plakalı otomobil ile sürücüleri belirlenemeyen 53 AAR 471 ve 53 AAE 971 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Kenan Yeniçırak ve Turan Kuyumcu olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 8 kişi ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.