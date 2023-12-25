Rize'deki fırtınada 82 çatı uçtu, 13 araç hasar gördü

RİZE’de önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, üzerine çatı malzemesi isabet eden araçlarda hasar oluştu. Rize Valiliği, yapılan hasar tespit çalışmalarında kentte 82 yapının çatısının uçtuğunu, 13 araçta da hasar oluştuğunu duyurdu.

Ajans Haberleri 25.12.2023 14:34 Giriş: 25.12.2023 14:34

Güncelleme: 25.12.2023 14:34 Kaynak: DHA

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Kentte önceki gece fırtına etili oldu. Fırtına nedeniyle Gülbahar Mahallesi’ndeki bir binanın çatısını yerinden sökülerek uçtu. Havada uçuşup, çevreye savrulan çatıya ait tahta ve sac parçaları, karşıdaki 9 katlı siteye çarptı. Sitenin dış cephesinde hasar oluşurken, 2 evin balkon korkulukları zarar gördü. Uçan çatı malzemelerinin isabet ettiği siteye ait bir dairenin de pencere camları kırıldı. Uçan çatının bazı parçaları 13 katlı binadaki balkonlarda asılı kaldı. Site önünde üzerine uçan çatı parçasının düşen park halinde bir otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, itfaiye ve belediye ekipleri önlem alarak temizlik çalışması başlattı. Bölgede günün ağarmasıyla çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, merdivenli araçla balkonlarda ve binanın dış cephesinde asılı kalan çatı parçalarını güvenli şekilde aldı.