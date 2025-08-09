Rize Fındıklı'da Belediye Başkanı Çervatoğlu'na saldırı protesto edildi

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, dün halk plajı yapımını denetlediği sırada üç kişinin fiziksel saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri Çervatoğlu’nu ısırarak yumruk attı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırganlardan ikisi serbest bırakılırken, cezaevinden izinli çıkan Ayberk Özbeden tutuklanarak yeniden Kalkandere L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Saldırı, Fındıklı halkı tarafından dün protesto edilirken, bugün de CHP Fındıklı İlçe Örgütü’nün çağrısıyla kitlesel basın açıklaması düzenlendi. CHP il ve ilçe örgütleri, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, Artvin ve Trabzon’dan belediye başkanları, milletvekilleri, Sol Parti, EMEK Partisi, Halkevleri, İHD Rize Temsilciliği, Fındıklı Ziraat Odası ve çeşitli demokratik kitle örgütleri yürüyüşe katılarak destek verdi.

Kalabalık, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Ercüment Başkan yalnız değildir” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

Fındıklı Belediyesi önünde yapılan basın açıklamasına destek veren Zafer Partisi Fındıklı İlçe Başkanı Hülya Çakır, “Başkanımıza yapılan saldırı, Fındıklı halkına yapılmıştır. Ona yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.

"DERELERE, DENİZE, DOĞAYA SAHİP ÇIKTIĞIMIZDA RAHATSIZ OLUYORLAR"

Sol Parti İl Başkan Yardımcısı Okan Telatar, doğa ve yaşam alanlarını korumaya yönelik her girişimde baskılarla karşılaştıklarını belirterek, “Ercüment Başkan’ın yanındayız” ifadelerini kullandı.

“Saldırının azmettiricileri ortaya çıkarılsın”

EMEK Partisi’nden Aliriza Erdoğan, “Ercüment Çervatoğlu bizim irademizdir. Küçük hesaplar yaparak kapalı kapılar ardında halkın çıkarlarını değil, bireysel çıkarlarını düşünüp hesaplarla gelip başkanımıza saldıran bize saldırmıştır. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz, kınıyoruz. Arkasında yönlendiriciler varsa açığa çıkarılsın” dedi.

"BU TÜR SALDIRILARI ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Ercüment Başkan sıradan bir başkan değildir. Sıradan bir insan değildir. Hep söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Başka bir dünya mümkündür. Başka bir sistem mümkündür. Farklı bir düzen oluşturmak mümkündür. Bunu ortaya koyan bir belediye başkanıdır. Fındıklı da öyle bir ilçedir. Dolayısıyla Ercüment Başkan'a yapılan sadece onun şahsına değil, sadece fındıklıya yapılan bir eylem değil. O yaratmaya çalıştığımız düzene karşı yapılmış bir eylemdir. Şiddetle kınıyoruz.Kimse bizden alışmamızı da beklemesin. Asla alışmayacağız. Bu tür saldırıları asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

Halkevleri Genel Başkanı Nebi Merttürk, “Çervatoğlu ile dayanışmak için bir araya geldik ama günlerdir, haftalardır 19 Mart'tan bu yana Türkiye'nin dört bir yanında uyuşturucu çetelerine karşı, kadın katillerine karşı, tecavüzcülere karşı, bu memleketin dört bir yanını madencilere peşkeş çekmek isteyen talancılara karşı mücadele ediyoruz. O yüzden tam da Ercüment Başkan'ın söylediği gibi, bu yumruğun nereden geldiği, nasıl geldiği çok bellidir, hedefi çok bellidir, çünkü bizler tam da saydığımız bunca yüzsüzlüklere karşı mücadele ediyoruz” diye ifade etti.

"BİZ BURADA EŞİT, ÖZGÜR, KARDEŞÇE YAŞAYACAĞIZ"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ise konuşmasında şunları söyledi:

“Murat Çalık niye cezaevinde arkadaşlar? Hasta haliyle niye cezaevinde? Tecavüzcüler, tacizciler, kaçakçılar, çeteciler niye serbest dolaşıyor? Ekrem Başkan niye cezaevinde, birilerinin iftirasıyla, etkin pişmanlıktan yararlanarak. Örgütlü bir şekilde bütün kayıtları verdiğimiz halde saldırganları emniyet gözaltına alıyor, sizler bırakıyorsunuz. Bütün Türkiye'yi, başta Fındıklı'yı cezaevi duvarlarıyla çevirin, biz burada eşit, özgür, kardeşçe yaşayacağız. Bütün zindanların boşalarak, düşünce özgürlüğüyle, Ekrem Başkan'la, Zeydan Başkan'la, Muratçalık'la ve diğerleriyle, Gezi tutukluluğuyla, Can Atalay'la, Selahattin Demirtaş'la hepsini kucaklayacağız ve hepsini mutlaka özgürlüğe kavuşturup, bu ülkede çocuklarımıza olan sözümüzü, bize kurucu felsefenin vermiş olduğu o anlayışı, devrimci ruhumuzla eşit, özgür, dayanışma, kardeşçe yaşayacağımız bir rejimi inşa edeceğiz.

Çervatoğlu, Fındıklı’da göreve gelmeden önce uyuşturucu, kadın ticareti ve şiddet olaylarının yaygın olduğunu, altı yıldır toplumsal huzuru tesis etmeye çalıştıklarını söyledi ve “Başkan değil, binlerce başkan yarattık. Halkın meclisini kurduk. Bundan rahatsız olanlar bu düzeni bozmaya çalışıyor” diye konuştu.

"ASLA ALIŞMAYACAĞIZ"

Çervatoğlu, “Kimse bizden bu saldırılara alışmamızı beklemesin. Etkin bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz. Halkın iradesini sonuna kadar savunacağız” dedi.