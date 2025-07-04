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Rize'nin yaylalarında temmuz ayında kar yağışı

Ajans Haberleri
  • 04.07.2025 11:57
  • Giriş: 04.07.2025 11:57
  • Güncelleme: 04.07.2025 11:57
Kaynak: DHA
Rize'nin yaylalarında temmuz ayında kar yağışı

Abdullah UZUN/RİZE, (DHA)- RİZE'de temmuz ayında yağan kar, Kaçkar Dağları ile yüksek kesimli yaylaları beyaza bürüdü.

Türkiye genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Kaçkar Dağları ile yüksek kesimli yaylalar beyaza büründü. Diğer yandan İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yüksek rakımlı yaylalarda iş makineleriyle yol açma ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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