Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Rize'nin yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü

Ajans Haberleri
  • 12.04.2025 15:02
  • Giriş: 12.04.2025 15:02
  • Güncelleme: 12.04.2025 15:03
Kaynak: AA
Rize'nin yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü

Rize'nin yüksek kesimleri, nisanda yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte son günlerde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Gece saatlerinde başlayan kar nedeniyle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı köylerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Havaların ısındığı dönemde çiçek açan ağaçlar da karla kaplandı.

İki mevsimin aynı anda yaşandığı Çamlıhemşin'de karın ardından görülmeye değer manzaralar oluştu.

BirGün'e Abone Ol