Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Rize'nin yüksek kesimli yaylalarında kar yağışı etkili oldu.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalar ile Ovit Dağı mevkisine dün geceden itibaren kar yağdı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Ayder Yaylası'nda 5 santimetreye yakın kar yağışı oldu.

Yetkililer, kar kalınlığının, kışın yağan karın henüz erimediği Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit Yaylası ile Cimil Yaylası'nda bir metre, Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda ise 2 metre civarında ölçüldüğünü bildirdi.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, gerekli tedbirleri alarak yurttaşları çığ riskine karşı uyardı.