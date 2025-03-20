Rize Pazar'da, İmamoğlu'nun gözaltına alınması protesto edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler tüm yurtta devam ediyor. Rize Pazar’da da yurttaşlar Çarşıbaşı Mahallesi'nde toplanarak, Cumhuriyet Caddesi'ne doğru yürüdü. Yürüyüşe Pazar ve Ardeşen'in CHP’li belediye başkanları, İYİ Parti, EMEP, Halkevleri, Atatürkçü Düşünce Derneği, Zafer Partisi, Saadet partisi, DEVA ve Gelecek Partisi ilçe başkanları da destek verdi.

Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyen yurttaşlar alkışlarla "Hak, hukuk, adalet", "Susma, sustukça sıra sana gelecek", "Faşizme karşı omuz omuza", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hükümet istifa", "İmamoğlu cumhurbaşkanı olacak", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

Yürüyüş sırasında esnaf ve diğer bazı yurttaşlar da eylemcilere alkışlarla destek verdi. Yürüyüş Pazar Meydanı'nda son buldu.

CHP Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Dün Türkiye, halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu, millete topyekun bir saldırıdır. Belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları, toplumun her kesiminden yurttaşlar dün sabah itibariyle gözaltına alındılar bu bir darbedir.

"BİZİ 12 EYLÜL 1980 FAŞİZMİ TESLİM ALAMADI, SİZ YARGI DARBESİYLE TESLİM ALABİLECEĞİNİZİ Mİ SANIYORSUNUZ?"

Bu mücadele, sadece Ekrem İmamoğlu’nun, sadece CHP'nin mücadelesi değildir, bu 86 milyonun geleceğine sahip çıkma, Türkiye Cumhuriyeti’ni dimdik ayakta tutma mücadelesidir. Ey yargı aparatlarıyla siyaseti dizayn etmeye çalışan çaresizler, unutmayın; bizi 18 Mart 1915 Çanakkale’de dünya emperyalizmi teslim alamadı, 12 Eylül 1980 faşizmi teslim alamadı da, siz bu yargı darbeleri ile teslim alabileceğinizi mi sanıyorsunuz? İktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz. Siyaseti iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Kararlıyız. Boyun eğmiyoruz. Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz. Her şey çok güzel olacak."

"GÜN AKP'NİN BU BASKII SİSTEMİNE KARŞI KOYMA GÜNÜDÜR"

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz de yaptığı konuşmada, "Gün artık söz söyleme günü değil, gün mücadele etme, gün Ekrem başkana sahip çıkma, gün AKP’nin bu baskıcı sistemine karşı koyma günüdür. Bunun için bugünden itibaren pazar gününe kadar tüm ilçe başkanlıklarımız sabahlara kadar demokrasi nöbetleri tutacağız. Ekrem başkana bağlılığımız için Türkiye demokrasisine, adaletine sahip çıkmak için sesimizi yükseltmeye var mıyız?" dedi.