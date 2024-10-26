Rize Valiliğinden "Şiddetli yağışa karşı dikkatli olun" uyarısı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ardeşen ilçesi Hoşdere köyünde su baskını riski altındaki bir konutta ikamet eden aralarında yaşlı ve yürümekte zorluk çeken bir vatandaşın da bulunduğu 5 kişilik ailenin, AFAD koordinasyonunda jandarma, JAK ve AKUT ekiplerince hızlı ve güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısına istinaden il genelinde tüm önlemlerin alındığı aktarılan açıklamada, Rize AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, jandarma, emniyet, Rize İl Özel İdare, DSİ ve Karayolları ekiplerinin teyakkuzda beklediği vurgulandı.

Açıklamada, son 24 saat içerisinde il genelinde bazı bölgelerde metrekareye 100 milimetre üzerinde yağmur yağdığı, belli rakımlar üzerinde kar yağışı görüldüğü kaydedilerek, "İlimiz genelinde can kaybı yaşanmamış olup riskli olarak değerlendirilen 16 konut tahliye edilmiştir. Meydana gelen tüm afetlerle ilgili hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaları açısından dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğimli ve yumuşak zeminli bölgelerde toprak kayması riski artmıştır. Bu tür bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımızın güvenli alanlara geçmeleri önemlidir. Toprak kayması ve yüksek kesimlerde çığ riski bulunan güzergahlarda ulaşım kısıtlamaları olabilir. Alternatif yolları kullanmanız ve yetkililerin duyurularını takip etmeniz gerekmektedir. Herhangi bir acil durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni kullanabilirsiniz. Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılacak duyuruları düzenli olarak takip ediniz. Yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi riskine karşı da tedbirli olunması ve yetkililerin uyarılarına uyulması önemlidir."