Rize ve Artvin için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanağın yer yer çok kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Rize ve Artvin çevrelerinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.