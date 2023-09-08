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Rize ve Artvin için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Ajans Haberleri
  • 08.09.2023 14:46
  • Giriş: 08.09.2023 14:46
  • Güncelleme: 08.09.2023 14:47
Kaynak: AA
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Rize ve Artvin için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Yağışın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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