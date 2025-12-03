Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

RİZE (AA) - Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağdı.

Rize'de il genelinde etkili olan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar yağışın ardından beyaza büründü. Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Artvin'de de kar etkili oldu.

Şavşat ve Ardanuç ilçelerine bağlı yaylalar ile merkezdeki Karçal ve Genya dağlarının zirvesine kar yağdı.

Atabarı Kayak Merkezi'ne de sezonun ilk karı düştü.