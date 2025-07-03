Rize'ye giderken düşen tek motorlu uçağın enkazına ulaşıldı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci’nin idaresindeki M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Rize- Bayburt sınırında kaza kırıma uğradı.

Pilot Demirci’nin, Sivrihisar’dan Rize’ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya’nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına bir askeri helikopter katılırken, çevre illerdeki AFAD ekipleri de destek verdi.

ENKAZA ULAŞILDI

Uçağının enkazı Rize-Bayburt sınırında JAK timi tarafından bulundu.

Rize Valisi İhsan Selin Baydaş, yolcu Hicran Kaya'nın yaralı olarak kurtarıldığını, pilot Mehmet Demirci'nin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "6.24 itibari ile uçağa ulaşıldı. Kadın yolcu sağ olarak kurtarıldı. Pilot ise hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

"YARDIM EDİN ÖLÜYORUZ"

Acil çağrıda bulunduktan sonra DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yolcu Hicran Kaya, “Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz” diyerek, hayati risklerinin bulunduğunu ifade etti.

PİLOT TEK BAŞINA DÜNYA TURUNA ÇIKTI

Öte yandan Pilot Mehmet Demirci’nin 2008 yılından itibaren aktif uçuş yaptığı öğrenildi.

Tek başına dünya turu yapmak için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci’nin Rize’de yolcusu Hicran Kaya’yı bırakıp, seferine devam etmeyi planladığı ifade edildi.

Pilot Demirci, dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.