Rize'ye giderken düşen tek motorlu uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot Demirci yaşamını yitirdi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci’nin idaresindeki M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Rize- Bayburt sınırında düştü.

Pilot Demirci’nin, Sivrihisar’dan Rize’ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya’nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına bir askeri helikopter katılırken, çevre illerdeki AFAD ekipleri de destek verdi.

PİLOT YAŞAMINI YİTİRDİ

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçağın enkazına saat 06.24 itibarıyla ulaşıldığını söyledi. Baydaş, yolcu Hicran Kaya'nın yaralı olarak kurtarıldığını, pilot Mehmet Demirci'nin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Baydaş, "Saat 06.24 itibarıyla Jandarma Arama Kurtarma JAK Timimiz ve İkizdere Arama Kurtarma İDAK ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar. Zirve hattında yani Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde ulaştılar" ifadesini kullanan Baydaş, şunları kaydetti:

"O ekiplerimizi gece 12 civarlarında yola çıkarmıştık, 03.00 civarı arazideler. Hatta biz de ekiplerimizle arazide irtibatı kaybetme durumuna gelmiştik. Çok yoğun bir yağış var hatta zirve hattında kar yağışı vardı bu gece. Bu arkadaşlarımız 06.24 itibarıyla ekibe ulaştılar, uçağa ulaştılar, enkazın olduğu bölgedeler. 112 hattına çağrıda bulunan, uçakta bulunan bayan yolcu sağ, arkadaşlarımız güvenliğini alıyorlar. Biz de komutanımızla görüntülü görüşürken hanımefendiyi gördük, sağlığı yerinde görünüyor, onunla ilgili tedbirleri aldılar.

Pilotun hayati durumunu kontrol ettiler, şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde."

Vali Baydaş, arama kurtarma ekibinin hem yaralı yolcuyu hem de oradaki bütün ekibi ulaşılabilir bir noktaya getirmek için çalışacağını vurgulayarak, "Sisli bir hava, helikopterin inebilme imkanı çok görünmüyor. Helikopterle alınabilecek noktaya kadar arkadaşlarımız taşımaya çalışacaklar." dedi.

ENKAZA 12 SAATTE ULAŞILDI

Sahada görev alan ekiplere teşekkür eden Baydaş, şöyle devam etti:

"Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Bütün Erzurum, Bayburt ve Rize ekipleri olayın duyulduğu ilk andan itibaren sahadalar, biz de buradayız, inşallah gelişmelerden ayrıca bilgi vereceğiz. Ben JAK ekibini ve İDAK ekibini de tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız bütün olumsuz hava koşullarına rağmen saatlerce yürüyerek oraya ulaşmaya çalıştılar."

Baydaş, enkaza kaç saatte ulaşıldığı sorusu üzerine, "Eğer ihbarın verildiği saati baz alırsak 12 saat. İhbarın verildiği saat yaklaşık altı buçuk civarıydı, 06.24'te de ulaşmış olduk." diye konuştu.

YERLİKAYA GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen uçağa ilişkin görüntü paylaştı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Elim uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci'ye Allah'tan rahmet, uçakta yolcu olarak bulunan ve yaralı olarak ulaşılan Hicran Kaya'ya acil şifalar diliyorum. Kazanın meydana geldiği andan itibaren gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını koordine eden başta Rize Valimiz Sayın İhsan Selim Baydaş olmak üzere Erzurum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Bayburt Valimiz Sayın Mustafa Elldivan'a, kaza yerini bulan JAK ekiplerimize, arama kurtarma çalışmalarına katılan Rize, Bayburt ve Erzurum il AFAD, Jandarma, UMKE, 112 personelimize, AKUT, KDRK ve İDAK ekiplerine teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, uçağın düştüğü yere ve uçağa ilişkin görüntüler de yer aldı.