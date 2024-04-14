Rize’de 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu

Rize’nin Güneysu ilçesinde bulunan 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Güneysu ilçesi Yukarı İslahiye Köyü Derebaşı mevkiinde saat 22.20 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan 2 katlı ahşap evden alevler yükselmeye başladı.

Yükselen alevleri gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Servisi'ne bildirdi.

İhbarın üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

Yangın sonucu ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 300 bin TL maddi hasar meydana geldi.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.

Yangının çıkış sebebinin elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülüyor.