Rize’de 5 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 Ekim 2023 tarihinde 5 farklı ilçede eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlar neticesinde 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 108 adet tabanca fişeği, 3 bin 643 gram esrar maddesi, 23 kök kenevir bitkisi, 4 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 22 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Opersasyonlarda yakalanan 14 kişi ise gözaltına alındı.