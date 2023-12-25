Rize’de 64 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize’de kar yağışı nedeniyle toplam 64 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Dün öğle saatlerinde başlayarak devam eden kar yağışı Rize’nin yüksek rakımlı köylerinde etkisini gösterdi.

Ardeşen’de 10, Çamlıhemşin ilçesinde 11, Çayeli ilçesinde 10, Fındıklı da 1, Hemşin’de 6, İkizdere’de 23 ve merkezde 3 olmak üzere toplamda 64 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Rize İl Özel İdaresine bağlı 58 personel tarafından 26 iş makinesi ile kar nedeniyle ulaşıma kapalı yollarda temizleme çalışması başlatıldı.