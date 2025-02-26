Rize’de 73 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize’de kar yağışı nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı sonrasında Rize merkezde 2, Ardeşen ilçesinde 8, Çamlıhemşin ilçesinde 9, Çayeli ilçesinde 3, Fındıklı ilçesinde 5, Hemşin ilçesinde 8, İkizdere ilçesinde 9 ve Pazar ilçesinde ise 29 köy yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Rize İl Özel İdaresi’ne bağlı 58 iş makinesi ve 127 personelden oluşan ekipler, ulaşıma kapalı köy yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürürken il genelinde ise Rize Valiliği tarafından eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.