Rize’de amatör turnuvadaki arbede kamerada

ÇAYELİ, (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çayeli ilçesinde amatör futbol turnuvasında halı sahada yaşanan gerginlik dışarı taştı. Müsabaka yarıda kalırken, sporcu ve taraftarların karıştığı arbede anları kameralara yansıdı.

Çayeli ilçesi Derecik köyünde önceki akşam düzenlenen amatör futbol turnuvasında, finalde karşılaşan Derecikspor-Büyükköyspor mücadelesinde 2 oyuncu arasında tartışma çıktı. Maçın hakemi oyunu durdurup 2 oyuncuya, kırmızı kart gösterdi. Sporcuların oyun alanını terk etmesinin ardından tartışma dışarı taştı. Tartışmaya izleyicilerin de dahil olmasıyla arbede yaşandı. Kalabalığa jandarma ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Taraflar sakinleştirilip olay sonlandırılırken, yaşananlar da cep telefonları ve halı saha kamerasına yansıdı. (DHA)

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