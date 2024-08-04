Rize’de araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Rize’nin Çayeli ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın içerisinde bulunan 5 kişiden 2’si hayatını kaybederken 3’ü de yaralandı.

Kaza, Çayeli ilçesi İncesu köyü Marbudam Yaylası mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, F.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan M.B., T.B., H.B., F.B. ve H.B.’yi dışarıya çıkarttı.

Sağlık ekipleri araç sürücüsü F.B. ile H.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan M.B., T.B. ve H.B. isimli kişiler ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelileri bulunmadığı belirtildi.