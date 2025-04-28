Rize’de ayı soğuk hava deposuna saldırdı

Rize’de ayı girdiği soğuk hava deposunda bal üreticisinin ürünlerini talan etti.

Kış uykusundan uyanarak yiyecek arayan ayılar yaşam alanlarına kadar inmeye başladı. Girdiği yerlerde kapalı evlere giren ayılar vatandaşları mağdur ediyor. Pazar ilçesine bağlı Uğrak Köyü’nde kış uykusundan uyanan ayı yaklaşık bin 500 bal yapılmaya hazır yani kabartılmış mumun bulunduğu soğuk hava deposuna girdi. Tüm ürünleri talan eden ayı bal üreticisini zarara uğrattı.