Rize’de balık çiftliği gerilimi: "Gemi çıkarsa halk da orada olacak"

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçılar Köyü'nde yapılmak istenen kafes tipi balık çiftlikleri projesine yönelik tepkiler büyüyor. Kuzuoğlu Grup ile Günvak 1 ve Günvak 2 firmalarının yürüttüğü projeye karşı çıkan köylüler ve yaşam savunucuları, şirketin malzemeleri Fındıklı Limanı’ndan gemiyle taşımak istemesini engelledi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da bölgedeki protestolara destek verdi. Ocaklı, yaptığı açıklamada, şirketin hukuku yok saydığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Pazar’da halkımız günlerdir nöbet tutuyor. Buradan malzeme çıkaramayınca şimdi gizlice Fındıklı’dan gemilerle Pazar Limanı’na götürmek istediler. Buna da izin vermedik. Şirket çalışanlarına gemiyi terk etme talimatı verdi, şu an gemi boş durumda. Halkımız nöbetine devam ediyor, gerekirse gece gündüz burada olacağız. Başka limanlardan malzeme taşınırsa balıkçılarımızla birlikte denizde engel olacağız. Bu gerginliklerin sorumlusu biz değiliz. Yetkilileri uyarıyoruz: Eğer sorumluluk almazsanız, yargı önünde hesap vereceksiniz."

Ocaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlıklar ve Rize Valiliğine seslenerek, "Kuzuoğlu Grup, balıkçı halkının ekmeğini yok ediyor. Bu hukuk tanımaz tavra son verilmeli. Biz sonuna kadar direneceğiz" dedi.