Rize’de çayın cenazesi kaldırıldı!

Emek Servisi

Yaş çay alım fiyatının 17 TL olarak açıklanmasına tepki gösteren üreticiler, “Büyük Çay Yürüyüşü” gerçekleştirdi. Bir tabut içerisine çay koyarak yürüyen üreticiler, “Çayda sömürüye son” sloganları attı. “Krizin faturası bin bir zorlukla geçinmeye çalışan çiftçilere kesilmemeli” diyen üreticiler, çay alım fiyatının en az 25 lirayı çıkarılmasını istedi.

Fındıklı Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan yüzlerce çay üreticisi, içine yaş çay doldurdukları tabut ile Fındıklı Merkez Camii'ne kadar yürüdü. Camide çayın cenazesini kaldıran üreticiler, 1 ekmek fiyatına gerileyen çayın içinde bulunduğu tabutun başına simgesel olarak ekmek fotoğrafı koydu. Yürüyüşte "Çay sanayici için servet, tüketici için keyif, üretici için ise emek, ekmek ve gelecektir" pankartı açan yurttaşlar, "Doğduğumuz yerde doymak istiyoruz", "Topla topla bitmeyi, çay da para etmeyi" dövizlerini taşıdı. Yürüyüş boyunca sık sık "Çayda sömürüye son" ve "Sadaka değil hakkımız olanı istiyoruz" sloganları atıldı. Esnaflar da kepenk kapatıp, yürüyüşe katılarak üreticiye destek verdi.

Yürüyüşün ardından Cami Meydanı’nda açıklama yapan Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, bir haftadır köy köy, mahalle mahalle dolaşarak çay mitingini örgütlediklerini belirterek şöyle konuştu: “Çay sanayici için servet, tüketici için keyif, biz üreticiler için emek, ekmek ve gelecek demek. Emeğimize, ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için bugün buradayız. Biz, emeğimize saygı istiyoruz. Ekmeğimize taş konulmasını ve geleceğimizin karartılmasını istemiyoruz.”

MALİYETİNE ÇAY SATIYORUZ

Ziraat Odaları olarak yaş çay alım fiyatının kilogram başına 25 lira olarak belirlediklerini hatırlatan Özsoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın 17 lirayı ‘makul bir alım fiyatı’ olarak değerlendirmesine tepki gösterdi. Özsoy şöyle konuştu: “Biz hesaplanan maliyetlerin gerçek olmadığını iddia ediyoruz. Maliyetine çay satıyoruz çünkü mecburuz. Üretime borç batağında başladık, kredi kartlarımızın limitleri dolu, bankadan çektiğimiz yüksek faizli kredi taksitlerimiz var. Çay makasına, çay sergisine, yağmurluğa, çizmeye, mazota, işçiye ödeyeceğimiz para yok. Çay hasadı başladığında, tarlada beklemiyor dolayısıyla toplamak zorundayız. Toplanan çayı satmak zorundayız çünkü satmazsak kuruyor ve çürüyor. Yokluktan, yoksulluktan ve kanunsuzluktan faydalanan özel sektör 14 liradan çay alıyor. Zararına çay satmak istemiyoruz."

Özsoy, ekonomik krizin faturasının bin bir zorlukla geçinmeye çalışan çiftçilere kesilmemesi gerektiğini belirterek çay alım fiyatının en az 25 liraya yükseltilmesi çağrısı yaptı.

Ardından söz alan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, çay üreticisinin mücadelesini mecliste sürdüreceklerini ve çayın hak ettiği değeri almasını sağlayacaklarını söyledi.