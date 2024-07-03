Rize’de eski AKP'li başkan öldürüldü: 3 kişi gözaltına alındı

Rize'nin Ardeşen ilçesi eski AKP'li Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Rize'de Tunca beldesinin eski AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in ölümüne ilişkin bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Ardeşen Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Ahmet Naci Aytemiz'in ölümüyle sonuçlanan menfur olayın faillerinin E.B, H.K. ve H.K. olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Kaçan E.B. ve H.K'nin olaydan kısa süre sonra yakalandığı anımsatılan açıklamada, diğer şüpheli H.K'nin de emniyet güçlerinin yoğun çalışması sonucu yakalandığı, böylece faillerin tamamının gözaltına alındığı kaydedildi.

Bu arada, Ahmet Naci Aytemiz'in cenazesi, Ardeşen Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'deki aile mezarlığına defnedildi.

Daha önce husumetli oldukları değerlendirilen iki grup arasında dün özel bir iş yerinde başlayan tartışma Atatürk Caddesi'ne taşınmış, büyüyen olayda silahla vurularak ağır yaralanan eski Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şüphelilerden 2'si emniyet güçlerince kısa sürede yakalanmış, diğerinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.