Rize’de feci kaza: Anne ile iki çocuk öldü, baba ve bir çocuk ağır yaralı

Rize’de bayramın ilk gününde feci bir trafik kazası meydana geldi. Bariyere çarpan araçta yer alan anne ile iki oğlu, yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan baba ile bir çocuğun ise hayati tehlikesi var.

Güncel 16.06.2024 12:20 Giriş: 16.06.2024 12:20

Güncelleme: 16.06.2024 12:22 Kaynak: DHA

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