Rize’de fırtına

Karadeniz’de etkili olan şiddetli rüzgarın sebep olduğu dalgalar Rize’nin Pazar ilçesi sahilinde kayalıkları ve dalga kıranları aşarak hasara yol açtı.

Karadeniz açıklarında dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar dev dalgalara neden oldu. Rize’nin Pazar ilçesinde karaya vuran dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu’na kadar ulaştı.

Dalga kıranları aşarak zaman zaman boyu 3 metreyi de aşan dalgalar sahil bandında insanların yürüyüş güzergâhını molozlarla doldu.

Trafik polisleri Karadeniz Sahil Yolu’nda seyreden araç sahiplerine uyarılarda bulundu.