Rize’de fırtına çatıları uçurdu: Araçlar zarar gördü

Rize’de dün gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle uçan çatılar binalara ve araçlara zarar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün Karadeniz bölgesi için şiddetli fırtına uyarısı verildi.

Uyarının ardından Rize’de dün gece saatlerinde fırtına etkisini gösterdi.

Rize Merkez ve ilçelerinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu. Uçan çatılar binalara ve arabalara zarar verdi.

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar uçmuş çatıları temizlemek için çalıştı.

Yurttaşların ihbarları üzerine uçan çatılardan kapanan yolları açmak için kepçelerle çalışma yapıldı.

Fırtınadan ötürü herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken araçlarda ve binalarda maddi hasar oluştu.

Fırtınanın bugün de etkili olması bekleniyor.