Rize’de fırtına etkili oldu

Meteorolojinin uyardığı Rize’de beklenen fırtına etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre uyarıda bulunan Rize Valiliği tarafından, Karadeniz’de etkili olması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle sabah saatlerinden itibaren dalgaların 5 metreye kadar yükselmesinin beklendiğini dile getirilmişti.

Beklenen oldu ve Karadeniz’de sahillerinde dalga boyu 5 metreye kadar yükseldi.

27 Kasım 2024 Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen fırtına nedeniyle Valilik tarafından yapılan uyarının devamında vatandaşların sahil kesimlerinden uzak durması istendi.

Yapılan uyarıda “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyabilmek adına yapılan uyarıların dikkate alınıp takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda denizde açılmaktan kaçınılmalı. 24 Kasım Pazar gününden itibaren 25 Kasım Pazartesi, 26 Kasım Salı ve 27 Kasım Çarşamba günleri boyunca sahil kesimlerinde ve denize bitişik alanlarda bulunulmamalıdır. Oluşabilecek riski en aza indirmek için vatandaşlarımızın bu süreçte tedbirli olmaları ve yetkililerin yönlendirmelerine uymalarını önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.