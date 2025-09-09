Rize’de freni boşalan otomobil, yamaca çarpıp takla attı: 3 yaralı

Mehmet Can PEÇE/ ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çayeli ilçesinde freni boşalan otomobilin yamaca çarpıp takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Derecik köyünde meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen Hayri Y. yönetimindeki 34 TU 0731 plakalı otomobilin, iddiaya göre, yokuştan indiği sırada freni boşaldı. Hızlanan otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yamaca çarpıp, takla attı. Yolda ters dönerek duran otomobilin sürücüsü ile araçtaki Murat B. ve Faik Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, Recep Tayip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI