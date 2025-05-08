Rize’de hafif ticari araç bahçeye yuvarlandı; 2 yaralı

RİZE'’de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, çay bahçesine yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Soğukçeşme köyünde meydana geldi. Mükremin S.’nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yol kenarındaki çay bahçesine yuvarlandı. Kazada sürücü ile yanındaki akrabası Hacer S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mükremin S. ile Hacer S.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma kaza ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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- Kaza yerinden görüntüler

HABER: Mehmet Can PEÇE - KAMERA: RİZE,(DHA)