Rize’de kaçan inek sürücülere zor anlar yaşattı; o anlar kamerada

  • 07.11.2025 17:35
  • Giriş: 07.11.2025 17:35
  • Güncelleme: 07.11.2025 17:35
Kaynak: DHA
Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE’nin Pazar ilçesinde sahibinin elinden kaçan inek trafiği sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Pazar ilçesinde sahibinin elinden kaçan inek, caddeye çıktı. Bir süre caddede başıboş dolaşan inek, sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntüde ineğin trafikte başıboş halde dolaşıp, karşı yöne geçtiği anlar yer aldı. (DHA)

