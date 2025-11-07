Rize’de kaçan inek sürücülere zor anlar yaşattı; o anlar kamerada

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE’nin Pazar ilçesinde sahibinin elinden kaçan inek trafiği sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Pazar ilçesinde sahibinin elinden kaçan inek, caddeye çıktı. Bir süre caddede başıboş dolaşan inek, sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntüde ineğin trafikte başıboş halde dolaşıp, karşı yöne geçtiği anlar yer aldı. (DHA)

