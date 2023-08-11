Rize’de kamyonet dereye yuvarlandı: 3 yaralı

Rize’nin Çayeli ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çayeli ilçesi Çataldere köyü Çürükbel mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kamyonet sürücüsü S.H. (34) patika yoldan Çağarankaya Yaylası’na doğru çıkmaya başladı.

Bu esnada freni boşalan kamyonet, geri geri kayarak yolun kenarında bulunan dereye yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü S.H., E.D. (69) ve F.A. (43) yaralandı.

Meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dereye yuvarlanan araçtakileri çıkarttı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.