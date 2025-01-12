Rize’de kontrolden çıkan otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde sücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki tıra çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Ardeşen ilçesi Ardeşen Gençlik Parkı mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B. kontrolündeki 53 FP 207 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan tıra çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkartılan T.B. ambulansla önce Kaçkar Devlet Hastanesi’ne, buradan da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, sağlık durumu ciddiyetini koruyan T.B.’nin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.