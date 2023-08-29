Rize’de odun yüklü tır yola devrildi: 2 yaralı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada odun yüklü tır bir minibüse çarpması sonucu yola devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol Köyü mevkiinde Karadeniz sahil yolu üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüsün sürücüsü S.A. emniyet şeridine park etti. Bu sırada odun yüklü tırın sürücüsü A.M.M.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araca çarparak bariyerlere çıktı.

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan odunlar yola saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı 2 kişi ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yola saçılan odunlar ulaşımın bir süre aksamasına neden olurken, yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.