Rize’de PTT binasına silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

Rize'de Mermerdelen Mahallesindeki PTT Başmüdürlüğü binasında yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz saldırgan, babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının kendisinin gelmesinin gerektiğini söylediği saldırgan, olay yerinde görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından belinden silahını çıkartan şahıs, ateş etmeye başladı. Şahıs, PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt’ı vurarak ağır yaraladı. Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 çalışan ambulansla Rize Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Okumuş ve Beyazıt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.





