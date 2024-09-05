Rize’de şiddetli yağış sonrası heyelanlar meydana geldi



Rize’de başlayan şiddetli sağanak sonrası bazı bölgelerde ufak çaplı heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Zincirliköprü Köyü meydana gelen heyelan sonrası ekipler çalışma başlattı. Merkeze bağlı Kırklartepe köyü ve şehir merkezini derenin taşması sonucu su bastı. İş yerlerini ve çay alım yerini su basması sonucu çay satmaya gelen vatandaşlar mahsur kaldı.

Tıkanan menfezlerin açılması için ekipler çalışma gerçekleştirirken, Rize İl Özel İdaresi ekipleri kentte yağmurun etkili olduğu bölgelerde meydana gelen heyelanlar sonrası çalışma yapıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize’nin kıyı kesimleri için yağış uyarısı yapılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarıldı.