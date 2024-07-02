Rize’de silahlı saldırı: Eski AKP'li başkan öldürüldü

Rize'nin Ardeşen ilçesi eski AKP'li Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'de eski AKP'li belde başkanı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen olayda Tunca beldesinin eski AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz uğradığı silahlı saldırı sonrasında ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılan Aytemiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde yapılan incelemelerde Naci Aytemiz'in vücuduna beş kurşun isabet ettiği belirlendi.