Rize’de teleferikten düşen 2 kadın yaralandı

Rize'de teleferikle karşıya geçerken 30 metre yükseklikten çay bahçesine düşen Fatma U. (66) ile Ayşe U. (68), yaralandı.

Ekiplerin kurtardığı kadınlar, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Dağınıksu Mahallesi'nde meydana geldi.

Tarımla uğraşan Ayşe U. ile Fatma U., yolun karşısına geçmek için yamaç arazide kurulu olan teleferiği bindi.

Ancak bir süre sonra rüzgarın etkisi ile sallanan teleferikte dengesini kaybeden 2 kadın, yaklaşık 30 metre yükseklikten çay bahçesine düştü.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekiplerin patika yoldan ulaştığı yaralılar, sedyelerle kara yoluna taşındı.

Burada ambulansla konulan yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.