Rize’de tır devrildi: Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon'a gidiş yönü trafiğe kapandı

Rize’nin Ardeşen ile Pazar ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu’nda, bugün saat 18.15 dolayında bir tırın devrilmesi sonucu yolun Trabzon'a gidiş yönlü ulaşıma kapandı.

Kazanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Ekipler hem yaralılara müdahale etti hem de yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyardı.