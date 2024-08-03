Rize’de trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Rize’de aynı yöne giden 2 hafif ticari aracın çarpışması üzerine 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza İyidere-İkizdere kara yolu üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İyidere istikametinden İkizdere istikametine doğru giden Murat T. idaresindeki 53 DT 264 plakalı hafif ticari araç Ahmet Erdal T. idaresindeki 34 HV 6174 plakalı bir diğer hafif ticari araca şoför tarafından çarptı.

Kazada yaralanan Murat T. ve Ahmet Erdal T. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın hemen ardından sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen Ahmet Erdal T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.