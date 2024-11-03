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Rize’de trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 03.11.2024 10:43
  • Giriş: 03.11.2024 10:43
  • Güncelleme: 03.11.2024 10:43
Kaynak: İHA
Rize’de trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Çat Vadisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede Adidas markasına reklam çekmek için bulunduğu öğrenilen 53 AZ 898 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri gönderildi. Araçtan çıkarılan yaralılar H.A., M.A., E.E., R.Ö. ve K.B. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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