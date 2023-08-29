Rize’de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi yakalandı

Rize’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı.

Rize Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 37,72 gram sentetik cannobinoid (bonzai) maddesi ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konu ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakalanan 11 şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığını belirtti.