Rize’de yoldan çıkan araç kaldırımla bahçe arasında asılı kaldı

Rize’de yoldan çıkan araç kaldırımla bahçe arasında asılı kaldı.

Kaza, Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesinde saat 10.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi belirlenemeyen 53 DS 176 plakalı otomobilin sürücüsü, tahliye yoldan ana yola çıkmak için manevra yaptı. O esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çarparak bariyerleri aştı. Bahçe ile kaldırım arasında asılı kalan sürücü araçtan kendi imkanları ile çıktı. İhbarın üzerine olay yerine trafik polis ekipleri sevk edildi. Otomobil çekici yardımı ile asılı kaldığı yerden çıkartıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.