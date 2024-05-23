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Rize’deki silahlı kavgada yaralanan şahıs tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 23.05.2024 11:51
  • Giriş: 23.05.2024 11:51
  • Güncelleme: 23.05.2024 11:51
Kaynak: İHA
Rize’deki silahlı kavgada yaralanan şahıs tutuklandı

Rize’nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği yol verme kavgasında yaralanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün ilçe merkezi Aşıklar Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında yaşanan trafikte yol verme tartışması kanlı bitmişti.

Sözlü tartışmanın ardından tarafların birbirine ateş ettiği kavgada Ömer Sofu hayatını kaybederken, H.G. ise yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan H.G., burada yapılan müdahalenin ardından ifadesi alınarak sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklanmasına karar verilen H.G., Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 

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