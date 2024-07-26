Rizeli üretici çayını benzin dökerek yaktı: "Devlet bizi mağdur bırakıyor"

Rize'de çayını benzin dökerek yakan üretici Erdal Bergal, "Bu vatandaş bu saate kadar burada bekliyorsa devlete bir katkı sağlamak için bekliyor ama devlet bizi mağdur bırakıyor" dedi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çayını satamayan üretici Erdal Bergal, benzin dökerek çayı yaktı. Üretici Bergal, "Bu vatandaş bu saate kadar burada bekliyorsa devlete bir katkı sağlamak için bekliyor ama devlet bizi mağdur bırakıyor" dedi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Elmacık Mahallesi'nde bulunun Çaykur'un çay alım yerinde ürününü satmak için saatlerce bekleyen çay üreticisi vatandaşlar, Çaykur’un kota ve kontenjan uygulamasını protesto etti. Çay üreticisi Erdal Bergal, satamadığı çayını benzin dökerek yaktı.

Çayını ateşe veren Erdal Bergal, "Çaykur’un çay müstahsiline uyguladığı tarife budur, protestomuzu yapıyoruz. Herkes iyice izlesin, devlet de iyice izlesin. Bu vatandaş bu saate kadar burada bekliyorsa devlete bir katkı sağlamak için bekliyor ama devlet bizi mağdur bırakıyor. Biraz ses verelim" dedi.

Diğer çay üreticileri de Bergal'ın eylemine destek verdi.