Rize’nin Ardeşen ilçesinde şiddetli yağış

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Rize için yapılan turuncu uyarının ardından Ardeşen ilçesinde şiddetli yağışlar etkili oldu.

Yağışlar sonrasında ilçenin özellikle iç kesimlerinde etkili olan seller sonrasında 2 araç sel sularına kapılırken, çok sayıda köy yolu da heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Rize’de akşam saatlerinde etkisini arttıran yağışlar nedeniyle derelerin debisi yükseldi.

Yağışlardan ötürü Ardeşen ilçesine bağlı Yukarı Durak, Aşağı Durak, Armağan, Sesli Kaya, Yeşiltepe, Işıklı, Doğanay ve Akdere köylerinde meydana gelen heyelanlardan ötürü yollar ulaşıma kapanırken, tarım arazileri de zarar gördü.

Sel sularından ötürü 2 araç da sel sularına kapıldı.

AFAD tarafından yapılan uyarıda da yağmurun devam edeceği bildirilirken, başta Fırtına ve Pazar Dereleri olmak üzere çok sayıda derenin de debisi tehlikeli bir şekilde arttı.